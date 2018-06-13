Верховный Суд отказался пересматривать приговор получившему 10 лет российскому боевику Агееву

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Кассационный уголовный суд Верховного Суда отказался пересматривать приговор осужденному к 10 годам тюрьмы гражданину России Виктору Агееву.
Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Виктор Чевгуз.
"Я подал кассационную жалобу, но Верховный Суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований (для пересмотра приговора)", - сообщил он.
По его словам, решение суд вынес в конце мая.
Также адвокат отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области.
Как сообщалось, приговор россиянину Агееву вступил в силу 6 апреля.
Украина ранее отказала России в обмене осужденного россиянина Агеева.
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