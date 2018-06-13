Столичні патрульні протягом 10 хвилин затримали ймовірного грабіжника

Учора близько 23-ї години на спецлінію 102 звернулися небайдужі громадяни, які стали очевидцями грабежу на вулиці Метробудівній.

На місці виклику інспектори поспілкувалися з потерпілим. Чоловік розповів, що невідомий вихопив з його рук телефон та втік. Патрульні встановили прикмети нападника й взялися відпрацьовувати прилеглу територію.

За 10 хвилин на вулиці Вацлава Гавела поліцейські помітили чоловіка, схожого за орієнтуванням. Побачивши поліцейських, той жбурнув щось у кущі. Як з'ясувалося згодом, це був телефон потерпілого. Він також вказав, що саме цей чоловік його пограбував.

Інспектори ймовірного зловмисника затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Обставини події з'ясовуються.

Патрульна поліція України