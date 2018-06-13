Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Москве у китайского болельщика украли деньги и билеты на футбол. Ущерб - на миллион рублей

13.06.2018 17:40

Футбольный болельщик из Китая, прибывший в Москву по случаю грядущего мундиаля, стал жертвой столичных воришек. В центре города у него похитили рюкзак с ценными вещами.

Подробностями инцидента поделился источник РБК в московском главке полиции. По его словам, приезжий из Поднебесной отдыхал в кафе на Никольской улице, когда у него похитили рюкзак.

полиция

В сумке были два планшета, два телефона, около 30 тысяч юаней (300 тысяч рублей по текущему курсу) и (безусловно, самое ценное) два билета на футбол.

По словам собеседника, общий материальный ущерб оценивается в миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. // МК

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...