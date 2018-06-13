В Москве у китайского болельщика украли деньги и билеты на футбол. Ущерб - на миллион рублей

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Футбольный болельщик из Китая, прибывший в Москву по случаю грядущего мундиаля, стал жертвой столичных воришек. В центре города у него похитили рюкзак с ценными вещами.
Подробностями инцидента поделился источник РБК в московском главке полиции. По его словам, приезжий из Поднебесной отдыхал в кафе на Никольской улице, когда у него похитили рюкзак.
В сумке были два планшета, два телефона, около 30 тысяч юаней (300 тысяч рублей по текущему курсу) и (безусловно, самое ценное) два билета на футбол.
По словам собеседника, общий материальный ущерб оценивается в миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. // МК
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