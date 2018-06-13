Кличко: мы заставим «Нафтогаз» включить в Киеве газ

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам "Нафтогаз" настаивает, чтобы Киев взял на себя миллиардные долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".

Кличко отметил, что город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались не один год. К тому же, часть этой задолженности – это штрафы и пени, не имеющих источников погашения. Более того, часть долга оспаривается в суде. И город не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена. И это является предметом судебных разбирательств. Статья закона, на которой настаивает "Нафтогаз", - спорная и не может обязать город взять бремя миллиардных долгов без детального их анализа. По словам мэра столицы, таковы выводы не только городских специалистов, но и экспертов международных аудиторских компаний из "большой четверки".

"Одно дело - долги киевлян за потребленную услугу, другое же дело - штрафы и пени, что является результатом хозяйственной деятельности, - отметил Кличко. - Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены. Моя четкая позиция – мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации, - заявил Кличко. – Мы готовы к суду. Но у нас ключевое требование – включите газ людям", - подчеркнул мэр.

Кличко заверил, что город готов к конструктивному диалогу, но при условии, что будут учитываться не только финансовые интересы компаний, но и интересы людей.

Кличко напомнил, что на сегодня город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общины имущество, что 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

В настоящее время завершен первый этап возврата имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и подало необходимые документы для получения лицензий в НКРЕКП. // Depo.Власть