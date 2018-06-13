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Кличко: мы заставим «Нафтогаз» включить в Киеве газ

13.06.2018 17:55

Около 3 тысяч жилых домов столицы остаются без горячей воды. Причина - отказ НАК "Нафтогаз Украины" заключить договор с созданным коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" на поставку газа

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам "Нафтогаз" настаивает, чтобы Киев взял на себя миллиардные долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".

Кличко: мы заставим "Нафтогаз" включить в Киеве газ

Кличко отметил, что город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались не один год. К тому же, часть этой задолженности – это штрафы и пени, не имеющих источников погашения. Более того, часть долга оспаривается в суде. И город не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена. И это является предметом судебных разбирательств. Статья закона, на которой настаивает "Нафтогаз", - спорная и не может обязать город взять бремя миллиардных долгов без детального их анализа. По словам мэра столицы, таковы выводы не только городских специалистов, но и экспертов международных аудиторских компаний из "большой четверки".

"Одно дело - долги киевлян за потребленную услугу, другое же дело - штрафы и пени, что является результатом хозяйственной деятельности, - отметил Кличко. - Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены. Моя четкая позиция – мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации, - заявил Кличко. – Мы готовы к суду. Но у нас ключевое требование – включите газ людям", - подчеркнул мэр.

Кличко заверил, что город готов к конструктивному диалогу, но при условии, что будут учитываться не только финансовые интересы компаний, но и интересы людей.

Кличко напомнил, что на сегодня город последовательно выполняет решение Киевсовета о прекращении соглашения с "Киевэнерго" и возвращает под контроль общины имущество, что 17 лет находилось в управлении коммерческой структуры.

В настоящее время завершен первый этап возврата имущества. В частности, возвращено городу и передано в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Также предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и подало необходимые документы для получения лицензий в НКРЕКП. // Depo.Власть

 

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