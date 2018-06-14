Суд дал соучастнику убийства журналиста Веремия Крысину 5 лет за... «хулиганство»

Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы руководителя "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Об этом сказал председательствующий судья Николай Ященко, передают Українськi Новини.

Суд постановил частично удовлетворить апелляции прокуратуры и представителей потерпевших.

Суд отменил приговор первой инстанции и назначил Крысину новое наказание - 5 лет тюрьмы.

По мнению суда, Крысин не доказал наличие искреннего раскаяния и не продемонстрировал осуждения своих действий или сожаления.

Также Апелляционный суд не установил признаков исправления подсудимого.

Как сообщали Українськi Новини, 22 декабря 2017 года судья Шевченковского районного суд Киева Олег Лынник приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Суд установил, что 17 февраля 2014 года Крысин, уроженец Горловки Донецкой области, согласился за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. долларов собрать группу "титушек" для противодействия активистам Евромайдана.

В частности, 18 февраля 2014 года он и его подчиненные собрались на Михайловской площади в Киеве для блокирования и избиения митингующих.

Около 21:00 в этот же день они с помощью светошумовой гранаты остановили автомобиль, в котором ехал Веремий, вытащили его из авто и избили битами.

Один из "титушек" после этого выстрелил в журналиста.

От полученных ранений Веремий умер в больнице.