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Задержаны подонки, устроившие побоище в столичном супермаркете (фото)

14.06.2018 01:17

Полиция Киева задержала двоих хулиганов, зверски избивших посетителя столичного супермаркета. 

Инцидент получил широкую огласку еще и потому, что побоище происходило на глазах у охраны супермаркета — охранники предпочли не вмешиваться и постоять в стороне.

твари

Фото Антон Геращенко/Facebook

Как рассказал народный депутат Антон Геращенко, двое из трех участников избиения уже задержаны и дают показания следствию.

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«Полиция Шевченковского района свое дело уже сделала на 2/3. Двое из трех отморозков уже задержаны и дают показания. Им светит несколько лет за решеткой, если суд будет строгим, или условный срок, если они раскаются и станут на путь исправления. За задержанием третьего правонарушителя дело не станет. Благодарю коллектив Шевченковского отдела полиции за хорошую работу по поимке правонарушителей», — добавил Геращенко.

Напомним, избиение в супермаркете «Сільпо» возле метро «Лукьяновская» в Киеве случилось вечером 8 июня. Поводом для нападения стал отказ мужчины угостить компанию сигаретой. Один из участников избиения сломал мужчине челюсть. // «ФАКТЫ»

 

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