На Николаевщине малолетние дети отравились, напробовавшись водки, которую купили для папы

В Николаевской области с диагнозом "алкогольное отравление" госпитализировали 10-летнего мальчика и его 7-летнюю сестру.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

"Вчера вечером в Казанковский отделения Новобугского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из местной больницы о госпитализации 10-летнего мальчика и 7-летней девочки с подозрением на алкогольное отравление", - говорится в сообщении.

Из показаний детей правоохранителям стало известно, что они являются родными братом и сестрой, которые днем ​​остались дома наедине. Родители и старший брат несовершеннолетних пасли сельский скот. Ближе к вечеру 10-летнему мальчику позвонил отец и попросил пойти к соседу и приобрести ему бутылку водки. Купив водки, брат с сестрой решили попробовать алкоголь. Дети уверяют, что сделали лишь по одному глотку, остальную жидкость - вылили. Будучи дома, дети начали себя странно вести и кричать, что и привлекло внимание соседей, которые вызвали скорую помощь. Врачи сразу госпитализировали малолетних. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственным отделением Казанковского отделения полиции предварительно начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность). Также в отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию и надзору за детьми.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной или административной ответственности человека, который продал алкоголь малолетним.