«Заяц»? Что делать, если вас поймали без билета в общественном транспорте

Что делать, если вы случайно оказались в транспорте без билета и вас поймали? Могут ли нарушителей задержать, или достаточно оплатить штраф? А что если с собой нет денег? Информатор решил ответить на все эти вопросы.

Дня начала напомним, что в Украине штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 80 гривен. Первое, что вас попросят сделать, если поймают без билета — заплатить эту сумму. Но это не единственный вариант решения проблемы.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВЕРЯТЬ ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Попросить показать билет могут только контролер или работник полиции. Но не спешите давать деньги и показывать документы кому попало. В первую очередь нужно удостовериться, что перед вами действительно уполномоченное лицо, а не самозванец.

У контролера обязательно должны быть при себе:

служебное удостоверение нагрудный знак (жетон или карточка) квитанции установленного образца

Вам должны показать все вышеуказанные документы. При их отсутствии работник не может ни требовать оплаты штрафа, ни вообще просить вас предоставить ему какую-либо информацию о себе. Более того, пассажир имеет право потребовать данные о месте работы контролера, а также телефон и местонахождение предприятия.



ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КОНТРОЛЕР ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Попросить предъявить билет. Контролер имеет право проверять наличие проездных документов, как уже говорилось ранее.

Высадить. При отсутствии билета вас могут попросить выйти на следующей остановке.

Попросить оплатить штраф. Важно! Вы имеете право отказаться от оплаты (подробнее в разделе «Знайте свои права»).

Изъять старые билеты. Недействительные проездные документы у вас могут забрать.

Проверить паспорт. Полицейский, работающий вместе с контролером, может попросить вас предъявить документ, удостоверяющий личность. Также стражу порядка разрешено записывать ваши данные.



ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА

Штраф только по квитанции. Вы можете оплатить штраф сразу на месте и поехать дальше. Но только в том случае, если контролер выдаст вам квитанцию. Если же бланков у работника нет, вы имеете право отказаться платить.

Штраф не является обязательным. Вы имеете полное право отказаться от его оплаты по любой причине. Даже простая фраза «У меня нет денег» — вполне весомый аргумент. Никто не имеет достаточных полномочий для того, чтобы проверить ваш кошелек.

Выйти на следующей. Если вы отказались от штрафа, вы можете просто выйти на следующей остановке. Если же вы оплатили квитанцию, вас уже не могут выставить из транспорта, так как за проезд вы рассчитались.

Вас никуда не увезут, не волнуйтесь. Никто не имеет права задерживать вас за безбилетный проезд, даже полиция. Но вот если вы «проявляете злостное неповиновение» — это уже другая история. За подобное вас действительно могут отвести в ближайшее отделение. Поэтому лучше вести себя спокойно и не провоцировать конфликт.

Никакого рукоприкладства. Даже если перед вами полицейский, ему запрещено хватать вас за руки, толкать или еще как-либо насильно задерживать вас при попытке покинуть транспорт.

Документируйте нарушения. Вы имеете право это делать, Конституция Украины тому в подтверждение (статья 34 о свободном собирании, хранении, использовании и распространении информации). Конечно, своим «заячьим» проездом вы нарушаете закон. Но выйдя на следующей или заплатив штраф вы искупаете свою вину.

Поэтому кто-либо, кто провоцирует вас на конфликт, ограничивает вашу свободу или требует дополнительных денег, тоже нарушает нормы. Постарайтесь записать происходящее на диктофон или видеокамеру телефона. Если гаджет у вас выхватят, это будет еще большим нарушением. И тут уже вы будете иметь полное право подать в суд.