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Президент Македонии отказался переименовывать страну в угоду Греции

14.06.2018 08:36

Иванов отказался подписывать "вредоносное соглашение" о переименовании страны

 Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

фото AFP

Об этом сообщает Slobodna Evropa.

По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

"Эта вредоносное соглашение, которое уникально для истории человечества, оно неуместно и неприемлемо для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства ", – сказал Иванов.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о соглашении. Однако встреча длилась всего две минуты.

Ранее во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил на пресс-конференции, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны – Республика Северная Македония – будет переводиться на все языки, а достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также сообщил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении двадцати пяти лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. // Сегодня

 

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