СБУ спростовує фейкову інформацію, що поширюється «ручними» інтернет-ресурсами терористів «Л/ДНР»

Насправді вказаний військовослужбовець потрапив у полон ще у березні 2017 року.

Після свого звільнення у рамках обміну, що відбувся 27.12.2017 року, Т. Гап`як надав письмові свідчення, як саме готуються фейкові сюжети для російських ЗМІ із «зізнаннями» українських заручників:

«Мене доправили до “військової комендатури” (вул. Гастелло, 40 Артемівського району м. Луганськ). Там мене розмістили у підвальній одномісній кімнаті. Того ж дня мене забрали на допит дев’ять осіб, з яких шість – охоронці, а три проводили допит. Усі приховували обличчя, називали себе “русскими”. Під час допиту я зрозумів, що вказані особи з підрозділу «Купол». Деякі з них мали нарукавний знак у вигляді тріснутого навпіл церковного купола на чорному фоні без написів. “Куполи” раз на два-три дні проводили допити, застосовуючи фізичну силу, електрошокер, електричний струм від телефонного апарата “ТА-57”, били гумовими кийками, вибивали зізнання в сприянні спецслужбам України. Також фізично знущалися та застосовували тортури, коли відмовився вчити та озвучити наданий мені текст на допиті, де знімали відеосюжет для окупаційних ЗМІ» (Бюлетень № 6 від 15.05.2018, стр. 25-27 https://ssu.gov.ua/uploads/Bulletin_6.pdf).

Перебуваючи 279 діб у катівнях російських терористів, Т. Гапʼяк зміг ідентифікувати дев’ятнадцять найманців зі складу так званої «військової комендатури ЛНР», які особисто причетні до катувань українських заручників (детальна інформація про кожного розміщена на сайті «Миротворець»):

- “комендант підполковник” Жиронкін Леонід Олександрович (зі слів інших членів НЗФ, колишній співробітник СБУ);

- “начальник штабу майор” Навроцький В’ячеслав Іванович;

- “заступник з виховної роботи лейтенант” Кирилюк Олексій Володимирович (на правому плечі має кольорове татуювання скорпіона);

- “лейтенант” Ахметшин Олександр Юрійович;

- “лейтенант” Кошеленко Сергій Романович (“Кошельок”);

- “прапорщик” Базалій Геннадій Сергійович (“База”), брав участь у “бойових діях”, має позивний “Малиш” (орієнтовно 2015 рік);

- “начальник гауптвахти старший прапорщик” Протас Андрій Сергійович; у 2014 році брав участь у “бойових діях”, потім був “особистим охоронцем” Плотницького;

- “начальник відділу профілактики правопорушень старший лейтенант” Сорокіна Любов Семенівна;

- “офіцер відділу профілактики правопорушень лейтенант” Грачова Юлія Євгеніївна. Батько її чоловіка “військовий комендант ЛНР полковник” Грачов;

- “офіцер відділу профілактики правопорушень лейтенант” Леонов Сергій Григорович;

- “старший лейтенант” Туркін Геннадій Миколайович (“Афган”); був переведений до “штабу 2 АК ЗС РФ”, ймовірно, до “підрозділу з виховної роботи”;

- “відповідальний за озброєння, заступник коменданта полковник” Синельник Володимир Васильович (має надмірну вагу);

- “заступник коменданта з тилу (з вересня 2017 року)” капітан Гончаров Євген Валентинович (має вуса); з грудня 2017 року переведений до “комендатури” Жовтневого району м. Луганськ;

- “лейтенант” Бублик Олексій Володимирович (або Миколайович);

- “старший лейтенант командир комендантського взводу, заступник коменданта з тилу (з грудня 2017 року)” Калінін Віталій Васильович;

- “солдат” Боженко Олексій Геннадійович (має надмірну вагу);

- “солдат” Кравцов Андрій Юрійович; на одному плечі має татуювання – купол парашута, – характерне для військовослужбовців ВДВ; на руці біля мізинця – татуювання “За ВДВ”;

- “старший солдат (можливо, сержант)” Гандзій Сергій;

- “лейтенант (можливо, старший лейтенант) заступник начальника штабу” Коротухін Олексій (Артем).

Служба безпеки України