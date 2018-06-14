Серійного крадія, який викрав майна на суму понад 150 тис грн, засуджено до 5 років позбавлення волі

Лисичанською місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення за фактом вчинення місцевим мешканцем крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище (ч. ч. 2, 3 ст. 185 КК України), придбання, виготовлення та зберігання наркотичного засобу (ч. 1 ст. 309 КК України) та придбання, носіння та зберігання боєприпасів (ч.1 ст. 263 КК України)

Під час досудового слідства та судового розгляду встановлено, що з травня по червень 2017 року раніше судимий мешканець Привілля вчинив понад 8 крадіжок майна, чим завдав збитків потерпілим на суму понад 150 тис грн.

Крім цього, останній придбав та зберігав бойові гранати (реактивну протитанкову та ручну осколкову) та в цей же період придбав, виготовив і зберігав за місцем мешкання наркотичний засіб (канабіс).

Лисичанським міським судом Луганської області ухвалено обвинувальний вирок, яким раніше судимого зловмисника визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 1 місяць.

Прес-служба прокуратури Луганської області