Зведення прес-центру об’єднаних сил станом на 7:00 14 червня 2018 року

Упродовж минулої доби, 13 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Російсько-окупаційні війська 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

На Луганщині, в районі населених пунктів Новотошківське, Новоолександрівка та Новозванівка, противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій. На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Гладосове та Зайцеве. На Донецькому, в районі міста Авдіївка, ворог вдався до ведення вогню з мінометів. На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районі населених пунктів Талаківка та Водяне.

Під час бойових дій чотири наших захисника отримали поранення. Поранених оперативно доставлено до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує.

За даними розвідки, знищено одного та поранено п'ятьох окупантів російсько-окупаційних військ.

Упродовж ночі поточної доби, 14 червня, противник один раз застосував важке озброєння по наших позиціях з району населеного пункту Докучаєвськ.

Більш докладну інформацію про події, які відбуваються в районі проведення операції об’єднаних буде оприлюднено під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил. // Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation