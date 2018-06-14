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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 13.06.2018

14.06.2018 09:59

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 13.06.2018

До Роздільнянського відділу поліції із заявою звернулася 84-річна жителька м. Роздільна, яка повідомила, що на одній із вулиць міста знайомий їй чоловік відібрав у неї сумку з мобільним телефоном та грошима. Вжитими заходами правоохоронці викрили 29-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення. Вирішується питання щодо затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.

полиция

Співробітниками Подільського відділу поліції викрито жителя села Дібровка, який викрав з нежитлового будинку місцевої мешканки два металевих ліжка з матрацами, спричинивши матеріальний збиток на суму 1000 гривень. За місцем мешкання вказаного громадянина вилучено частину речових доказів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

До Авангардського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції із заявою звернувся 47-річний одесит, який повідомив, що на території одного з місцевих ринків незнайомий чоловік вирвав у нього з рук сумку, у якій знаходилися мобільні телефони. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 29-річного безробітного одесита, який надав правдиві свідчення.

Працівниками Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції викрито жителя села Писарівка, який пограбував місцевого жителя, відібравши у нього продукти харчування та алкогольні напої. Наразі проводяться заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа, знаходячись в приміщенні магазину, з вітрини скоїла крадіжку навушників для телефону. Проведеними заходами був встановлений 29-річний чоловік. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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