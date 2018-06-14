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Нидерланды выпустили к ЧМ-2018 марку, на которой футболист сбивает самолет (фото)

14.06.2018 10:08

Нидерланды выпустили марки к футбольному чемпионату мира на России, изобразив игрока, который мячом сбивает самолет

Марки напечатал Национальный оператор почтовой связи Нидерландов PostNL, передает Depo.ua со ссылкой на NOS.

марка

Разработал марку украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал серию из восьми плакатов о чемпионате мира на России, которые демонстрируют кровавый и жестокий характер российского режима.

 

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