Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Экс-начальника материальной службы пограничников будут судить повторно

14.06.2018 10:17

Верховный суд Украины направил на повторное рассмотрение уголовное производство в отношении бывшего начальника Департамента материально-технического обеспечения Государственной пограничной службы Украины, которого обвиняют во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

суд

"13.06.2018 Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу военной прокуратуры Центрального региона Украины на решение Апелляционного суда Киева от 18.07.2017, которым было отменено приговор Дарницкого районного суда Киева в отношении директора Департамента материально-технического обеспечения Государственной пограничной службы Украины. Согласившись с доводами военных прокуроров региона и Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, Верховный Суд Украины отменил указанное решение Апелляционного суда и направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним, что приговором Дарницкого районного суда г.Киева от 03.11.2015 он был признан виновным в получении от предпринимателя взятки в сумме 349,1 тыс. грн за содействие в победе на тендере и заключении договоров о поставках имущества для Государственной пограничной службы и осужден за ч.5 ст.368 УК Украины к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года с конфискацией имущества и лишением воинского звания "генерал-лейтенант".

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...