Экс-начальника материальной службы пограничников будут судить повторно

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"13.06.2018 Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу военной прокуратуры Центрального региона Украины на решение Апелляционного суда Киева от 18.07.2017, которым было отменено приговор Дарницкого районного суда Киева в отношении директора Департамента материально-технического обеспечения Государственной пограничной службы Украины. Согласившись с доводами военных прокуроров региона и Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, Верховный Суд Украины отменил указанное решение Апелляционного суда и направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним, что приговором Дарницкого районного суда г.Киева от 03.11.2015 он был признан виновным в получении от предпринимателя взятки в сумме 349,1 тыс. грн за содействие в победе на тендере и заключении договоров о поставках имущества для Государственной пограничной службы и осужден за ч.5 ст.368 УК Украины к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года с конфискацией имущества и лишением воинского звания "генерал-лейтенант".