Мошенники массово обманывают желающих срочно получить биопаспорт

В Киеве "посредники" зарабатывают от четырех до шести тысяч гривен на доверчивых гражданах, желающих без очередей оформить загранпаспорта и вовремя их получить.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук.

По его словам, во вторник, 12 июня, на рецепцию Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" (универмаг "Украина") подошла женщина и, предоставив непонятную бумажку, сказала, что заплатила за внеочередное оформление и срочное изготовление загранпаспорта.

"Инспектору центра пришлось разочаровать клиентку и сообщить, что этот клочок бумаги ничего не стоит и что она, по сути, стала жертвой предприимчивых посредников (если не говорить прямо – мошенников). Женщине пришлось стать в электронную очередь и, как все, заплатить за услуги", – написал Полищук.

Он отметил, что в квитанции, где не было даже печати, значилась сумма 4 тыс. гривен и вид "услуги" – информационно-консультативные услуги по оформлению загранпаспорта. "По сути, за эту немалую сумму ей только предоставили адрес центра, где без проблем можно оформить паспорт... Гражданка обещала вновь приехать в офис фирмы-посредника и устроить там скандал", – добавил Полищук.

Пресс-секретарь госпредприятия "Документ" подчеркнул, что всю информацию о процедуре оформления заграничного биометрического паспорта или ID-карты надо искать на официальных сайтах Государственной миграционной службы или Государственного предприятия "Документ" pasport.org.ua.

Ранее в Государственной миграционной службе заявили, что время ожидания иностранных биометрических загранпаспортов сокращается. Паспорта начали выдавать быстрее, потому уменьшается поток желающих получить документ. Если в марте таковых было 700 тысяч, то в апреле уже на более чем 100 тысяч меньше. Ажиотаж продолжается с 2017 года, с тех пор как ЕС ввел безвизовый режим с Украиной. За это время биометрические паспорта получили 5,5 млн украинцев. // Сегодня