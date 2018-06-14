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Ночью в Николаеве двое подонков изнасиловали 12-летнюю девочку (фото)

14.06.2018 11:05

В ночь со среды на четверг, 14 июня, в центре Николаеве двое парней изнасиловали 12-летнюю девочку.

Как сообщает 0512, происшествие случилось во дворе за магазином "Сотка". Предварительно, правонарушение совершили два человека.

изнасилование

Сотрудники полиции оперативно направились на отработку приближающей территории. Через некоторое время подозреваемые были выявлены и задержаны.

изнасилование

12-летнюю девочку госпитализировали в больницу, где ее состояние определяется медиками.

На данный момент ведется расследование.

 

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