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На Буковині під час одержання 400 доларів хабара затримано інспектора прикордонної служби

14.06.2018 11:25

За процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області 12 червня 2018 року слідчі Управління Служби безпеки України затримали інспектора прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України після одержання 400 доларів США неправомірної вигоди.

Вказану суму прикордонник одержав від громадянина за безперешкодне (поза митним контролем) переміщення товару на територію іноземної держави через державний кордон України.

Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Прес-служба прокуратури Чернівецької області

 

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