В Ужгороді на хабарі $800 викрито начальника управління майном міста Департаменту міськгосподарства

Працівниками слідчого управління прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито начальника Управління майном міста Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, яка вимагала та отримала 800 доларів США неправомірної вигоди.

Правоохоронцями задокументовано, як службовець вимагала та отримала першу частину неправомірної вигоди в сумі 800 доларів США за укладення договору оренди комунального приміщення площею 32 кв м.

В подальшому, за 3 тис 200 доларів США вона пообіцяла вирішити питання із приватизацією вказаного об'єкту з розрахунку по 100 доларів США за кожен квадратний метр.

Кошти вона вимагала передати через її цивільного чоловіка, в якого правоохоронцями і вилучено першу частину неправомірної вигоди.

Службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання щодо оголошення їй про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області