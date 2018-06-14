Зрители российского «Поля чудес» приходят на шоу... жрать

«Мы печатаем 150 пригласительных билетов, но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300—400, было и больше тысячи! Я проверял — все с билетами. Как такое возможно, непонятно. Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу — успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли», — цитирует Якубовича ren.tv.

Ведущий утверждает, что гости программы распихивают по карманам любые продукты: «Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: „Осторожно, детей не задавите!“ Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается».

Как ранее сообщалось, российский шоумен и телеведущий Якубович пополнил базу данных «Миротворца». // «ФАКТЫ»