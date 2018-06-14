У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який на мотоциклі грабував киян

За один день правопорушник скоїв два пограбування, однак завдяки оперативному реагуванню його знайшли та затримали патрульні поліцейські. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До Дарницького управління поліції від 31-річного киянина надійшло повідомлення, що на проспекті Миколи Бажана його намагався пограбувати незнайомець на мотоциклі. А через кілька хвилин до чергової частини столичної поліції зателефонував 29-річний місцевий житель та розповів, що біля пункту обміну валют на вулиці Софії Русової невідомий на транспортному засобі вирвав з його рук гаманець.

Як розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління поліції негайно виїхали на виклики та почали відпрацьовувати територію. Завдяки швидкому реагуванню та отриманому відео з камер спостереження, зловмисника на мотоциклі затримали у Дніпровському районі:

«Правопорушником виявився 31-річний житель столиці, який раніше мав проблеми із законом за вчинення майнових злочинів. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинення цих правопорушень зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва