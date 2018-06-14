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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який на мотоциклі грабував киян

14.06.2018 12:10

За один день правопорушник скоїв два пограбування, однак завдяки оперативному реагуванню його знайшли та затримали патрульні поліцейські. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До Дарницького управління поліції від 31-річного киянина надійшло повідомлення, що на проспекті Миколи Бажана його намагався пограбувати незнайомець на мотоциклі. А через кілька хвилин до чергової частини столичної поліції зателефонував 29-річний місцевий житель та розповів, що біля пункту обміну валют на вулиці Софії Русової невідомий на транспортному засобі вирвав з його рук гаманець.

Поліція Києва

Як розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління поліції негайно виїхали на виклики та почали відпрацьовувати територію. Завдяки швидкому реагуванню та отриманому відео з камер спостереження, зловмисника на мотоциклі затримали у Дніпровському районі:

Поліція Києва

«Правопорушником виявився 31-річний житель столиці, який раніше мав проблеми із законом за вчинення майнових злочинів. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу».

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 186 (Замах на грабіж) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинення цих правопорушень зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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