Под Славянском со стрельбой останавливали автомобиль, пытавшийся проскочить блокпост

Под Славянском полиция применила оружие, чтобы остановить автомобиль, водитель которого пытался без остановки проехать блокпост.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Происшествие случилось вчера около 22.00. На требования сотрудников полиции, которые несли службу на стоп-контроле, остановиться водитель Toyota Camry не отреагировал, а пытался пересечь блокпост без проверки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нарушителем оказался житель Харьковской области 1993 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям мужчины будет дана правовая квалификацию.

По факту применения огнестрельного оружия сотрудником полиции проводится служебная проверка.