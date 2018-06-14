Під час зіткнення двох мікроавтобусів на Львівщині загинула людина, ще 9 – у лікарні (фото)

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На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 14 червня, близько 3.40 на трасі Київ-Чоп неподалік села Дуб’є Бродівського району.
Відбулось лобове зіткнення двох мікроавтобусів – «Мерседес Спринтер», яким керував 46-річний мешканець Київської області та «Івеко», за кермом якого перебував 22-річний львів’янин.
На момент зіткнення в «Івеко» окрім водія перебував один пасажир, а у «Мерседесі» - водій та восьмеро пасажирів – 24-річний мешканець Харкова, шестеро киян віком від 21 до 28 років та 36-річний мешканець міста Суми.
Внаслідок зіткнення загинув пасажир «Івеко», 30-річний львів’янин, водій мікроавтобуса отримав перелом стегна.
Пасажири «Мерседеса» отримали тілесні ушкодження – перелом ребер, закриті черепно-мозкові травми, забої, тупі травми та інші. До лікарні доставлено дев’ятеро осіб (водій «Івеко» та восьмеро пасажирів «Мерседес»), їх діагнози уточнюються.
Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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