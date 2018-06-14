У Києві судитимуть зловмисника, який з молотком напав на жінку

Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річного уродженця Республіки Узбекистан за фактом замаху на умисне вбивство та розбійницький напад на 54-річну мешканку Києва.

Злочин стався 18 березня 2018 року в Оболонському районі столиці.

Побачивши на вулиці потерпілу, нападник з метою пограбування підбіг до неї та наніс не менше десяти ударів по голові молотком. Після цього вирвав з руки жінки мобільний телефон та намагався заволодіти сумкою, однак, зрозумівши, що його дії помічені сторонніми людьми, викинув телефон та намагався втекти.

Внаслідок розбійного нападу потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму та множинні забійні рани голови.

За результатами розслідування обвинувальний акт відносно зловмисника направлено до Оболонського районного суду міста Києва. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (незакінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України.

За клопотанням прокуратури нападнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прес-служба прокуратури міста Києва