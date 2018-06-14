Виталий Портников: Сурков остаётся, война продолжается

Это означает, что рассчитывать на какие-либо сдвиги в урегулировании на Донбассе в ближайшие месяцы - если не годы - не приходится Слухи о политической смерти помощника президента России Владислава Суркова оказались сильно преувеличенными. Сурков не просто переназначен на должность помощника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Сурков продолжит заниматься Донбассом.

Причем интересно, что эта информация появилась еще до того, как появился официальный документ, который будет регламентировать распределение обязанностей сотрудников администрации президента России - так важно было закрепить аппаратную победу Суркова.

Впрочем, это не только личный успех одного из самых опасных и непримиримых противников Украинского государства, сделавших все возможное для борьбы режима Виктора Януковича с протестным движением, аннексии Крыма и дестабилизации востока. Это еще и демонстрирует согласие Путина с тем курсом, который предложен Сурковым и им обеспечивается. Вокруг обязанностей куратора оккупированного Донбасса шла серьёзная аппаратная борьба - не только борьба амбиций, но и борьба подходов.

Были чиновники, которые считали, что России следует минимизировать своё присутствие на Донбассе ради согласия с Западом и более изощренного - с помощью "вталкивания" оккупированных территорий - влияния на Украину. Были те, кто считал, что нужна новая война с целью расширения территорий или усиления давления на Запад и Украину.

Но в результате переназначения Суркова может быть принят его подход - превращение оккупированных территорий в полноценные квази-государства, проведение новых "выборов" их руководства, фактический отказ от каких-либо возможностей реинтеграции.

Это означает, что рассчитывать на какие-либо сдвиги в урегулировании на Донбассе в ближайшие месяцы - если не годы - не приходится. Сурков является создателем вертикали власти "народных республик" и покровителем засевших там бандитов. Как это обычно бывает в российских условиях, речь идёт не только о политическом, но и о финансовом интересе. А такой интерес важнее любой имитации взаимопонимания с Западом, отмены санкций и прочей шелухи. Потому что эта шелуха связана с государственными интересами России, а Сурков может обеспечивать куда более весомые частные интересы заинтересованных лиц. Ну и свои собственные.

Поэтому украинцам следует учиться жить в условиях затяжного конфликта, который будет отнимать силы и энергию государства на протяжении многих лет. Именно это - в отличие от популистских лозунгов и обещаний и сомнительных приоритетов государственного строительства и реформ - останется главным вызовом для успеха и самого существования Украины. Сохранение Суркова - ещё одно доказательство того, что война продолжается. // Виталий Портников, espreso.tv