Европарламент принял резолюцию, призывающую немедленно освободить Сенцова

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"За" проголосовали 455 депутатов ЕП
Европейский парламент проголосовал за резолюцию об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.
"Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова", - написал он.
"За" резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, 106 отдали свои голоса "против". // 112.ua
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