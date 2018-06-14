Европарламент принял резолюцию, призывающую немедленно освободить Сенцова

Европейский парламент проголосовал за резолюцию об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

"Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова", - написал он.

"За" резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, 106 отдали свои голоса "против". // 112.ua