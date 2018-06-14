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Европарламент принял резолюцию, призывающую немедленно освободить Сенцова

14.06.2018 13:39

"За" проголосовали 455 депутатов ЕП

Европейский парламент проголосовал за резолюцию об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

Фото из открытых источников

"Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова", - написал он.

"За" резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, 106 отдали свои голоса "против". // 112.ua

 

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