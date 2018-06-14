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Пьяный «казак» устроил стрельбу в Аркадии

14.06.2018 13:52

Вчера, 13 июня, примерно в 22:00 в Аркадии пьяный «казак» устроил стрельбу.

Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-центре Южного территориального управления Национальной гвардии Украины.

"казак"

Так, мужчина несколько раз выстрелили из пистолета. Увидев правоохранителей, стрелок попытался скрыться, а также оказывал сопротивление при задержании. Потому правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия.

Задержанного передали сотрудникам полиции. У него изъяли пистолет, 7 патронов и удостоверение «казака».
 

 

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