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Определены улицы Киева, на которых могут разрешить скорость до 80 км/ч

14.06.2018 14:05

На заседании профильной комиссии Киевского городского совета столичные депутаты согласовали проект решения «О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ ч в период с 1 апреля по 1 ноября».

Напомним, что с 1 января 2018 года вступили в силу обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 до 50 км/ч. Однако в столице есть необходимость увеличения разрешенной скорости на отдельных участках. Городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией.

80 км/ч

В Киеве определили 22 улицы, на которых предлагается увеличить скорость движения. Речь идет об участках с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами.

В частности увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября могут на следующих участках:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведение капитального ремонта проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
  • просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);
  • автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно — Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта «Киев») (при условии проведение капитального ремонтапроезжей части);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской до просп. Леся Курбаса);
  • просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);
  • ул. Борщаговская;
  • просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения). // «ФАКТЫ»

 

 

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