Определены улицы Киева, на которых могут разрешить скорость до 80 км/ч

На заседании профильной комиссии Киевского городского совета столичные депутаты согласовали проект решения «О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ ч в период с 1 апреля по 1 ноября».

Напомним, что с 1 января 2018 года вступили в силу обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 до 50 км/ч. Однако в столице есть необходимость увеличения разрешенной скорости на отдельных участках. Городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией.

В Киеве определили 22 улицы, на которых предлагается увеличить скорость движения. Речь идет об участках с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами.

В частности увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября могут на следующих участках: