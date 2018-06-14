Колишній сільський голова завдав збитки членам колективного підприємства на суму понад 820000 грн.

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
На підставі зібраних працівниками прокуратури Рівненської області та слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області доказів у кримінальному провадженні повідомлено про підозру одному із колишніх сільських голів Здолбунівського району у вчиненні злочинів, які передбачені ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене повторно).
Установлено, що обранець громади, протиправно суміщаючи посаду із членством спостережної ради від співвласників майна реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства, діючи в інтересах приватної структури, підробив у 2007 році та завірив печатками органу місцевого самоврядування завідомо неправдиве рішення про передачу їй цілісного майнового комплексу підприємства, ухвалене зборами Співвласників майна, які насправді не проводились.
В подальшому за наслідками поданих приватною структурою до виконавчого комітету органу місцевого самоврядування звернень сільський голова підписав рішення, на підставі якого видано свідоцтво про право приватної власності на 3 об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 820 тис грн.
Такими діями завдано тяжкі наслідки 470 громадянам – колишнім членам колективного сільськогосподарського підприємства у виді незаконного вибуття з їх власності вказаного нерухомого майна.
Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Довідково: санкція статей КК передбачає найсуворіше покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Первая электронная петиция, которая легла на стол президента Порошенко в 2015 году и которую подписали 36 244 украинца (из необходимых 25 000), касалась не колбасы, дешевых...