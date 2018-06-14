Колишній сільський голова завдав збитки членам колективного підприємства на суму понад 820000 грн.

На підставі зібраних працівниками прокуратури Рівненської області та слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області доказів у кримінальному провадженні повідомлено про підозру одному із колишніх сільських голів Здолбунівського району у вчиненні злочинів, які передбачені ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене повторно).

Установлено, що обранець громади, протиправно суміщаючи посаду із членством спостережної ради від співвласників майна реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства, діючи в інтересах приватної структури, підробив у 2007 році та завірив печатками органу місцевого самоврядування завідомо неправдиве рішення про передачу їй цілісного майнового комплексу підприємства, ухвалене зборами Співвласників майна, які насправді не проводились.

В подальшому за наслідками поданих приватною структурою до виконавчого комітету органу місцевого самоврядування звернень сільський голова підписав рішення, на підставі якого видано свідоцтво про право приватної власності на 3 об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 820 тис грн.

Такими діями завдано тяжкі наслідки 470 громадянам – колишнім членам колективного сільськогосподарського підприємства у виді незаконного вибуття з їх власності вказаного нерухомого майна.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Довідково: санкція статей КК передбачає найсуворіше покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прес-служба прокуратури Рівненської області