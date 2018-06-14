Учасникам ОЗГ, які виготовляли та збували амфетамін на території Луганщини, повідомлено про підозру

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно учасників злочинного угруповання, які організували «нарколабораторію» з виготовлення психотропної речовини – амфетаміну та його незаконний систематичний збут на території Луганської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 313 КК України (незаконне виготовлення, придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинене організованою групою)

Встановлено, що мешканець міста Новодружеськ Луганської області разом із двома спільниками організував злочинну групу, яка займались систематичним незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини – амфетаміну на території області.

Правоохоронцями задокументовано факти реалізації учасниками угруповання психотропних речовин протягом листопада 2017 року – березня 2018 року.

Під час проведених обшуків за місцями мешкання членів організованої групи вилучено психотропну речовину – амфетамін загальною вагою понад 90 грамів, що є особливо великим розміром, грошові кошти, отримані від реалізації амфетаміну, а також обладнання, яке відповідно до висновку судової експертизи, призначене для виготовлення психотропної речовини.

Стосовно усіх учасників злочинного угруповання судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Досудове слідство триває.

Довідково: за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України, учасникам організованої злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області