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Путин опять обманул россиян и повышает пенсионный возраст: в России бурно отреагировали

14.06.2018 15:05

 Российская власть считает, что россияне слишком долго живут, полны сил и желания работать и не хотят выходить на пенсию

В России с 2019 года начнется процесс повышения пенсионного возраста – мужчины будут пенсионерами в 65 лет, а женщины в 63, однако переходной период будет длиться 10-15 лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
 
Российские пенсионеры в шоке. Фото: twitter.com/Fake_MIDRF
 
По его словам, нынешний пенсионный порог был установлен еще в 30-е годы прошлого века, но с тех пор выросла продолжительность жизни.
 
"С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, кроме того, изменились и бытовые условия, и условия труда. А сроки выхода не пенсию остались прежними. Их поэтому давно пора пересмотреть. Человек пенсионного возраста лет 30 назад и сегодня – это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать. Они не хотят выходить на пенсию, они продолжают трудиться", – сказал Медведев.
 
Он предложил ввести переходной период для выхода на новые сроки пенсионного возраста.
 
"Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин в 2034 году", – подчеркнул глава российского правительства.
 
Отметим, что в настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.
 
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин категорически был против повышения пенсионного возраста в его стране. "Пока я президент, такого решения принято не будет"

В России уже жестко отреагировали на такие новости. Оппозиционеры и простые граждане удивлены, что во время предвыборной гонки Путин не говорил о таких планах, как только был избран президентом, пошли непопулярные решения.
 
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Отметим, что пенсионные изменения ранее были приняты и в Украине. Но речь идет не о повышении пенсионного возраста, а о страховом стаже. Ранее сообщалось, для кого в Украине пенсионный возраст увеличили до 65 лет, и сколько будет стоить пенсия.
 
Пенсия по возрасту, как и раньше, будет выплачиваться украинцам с 60 лет. Однако для этого необходимо иметь не меньше 25 лет стажа в 2017-м году, и 35 лет для тех, кто выйдет на пенсию в 2028 году (ежегодно необходимый стаж будет увеличиваться на один год). Если украинец, который в 2019-м достиг 60-летия, при этом официально он работал всего 15 лет, пенсию он получит только в 65 лет. // "Сегодня"

 

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