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НКРЭКУ объявила новые тарифы на тепло и свет в Киеве

14.06.2018 15:17

 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 14 июня одобрила проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП “Киевтеплоэнерго” и отпуск электрической энергии и для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. 

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

тарифы

“Обращаем внимание, указанное постановление устанавливает тарифы для ”Киевтеплоэнерго“ на производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6”, — говорится в сообщении.

Планируется, что с 1 августа 2018 для “Киевтеплоэнерго” вступят в силу следующие тарифы:

• на отпуск электрической энергии — 182,91 коп./КВт∙ч.;

• на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды — 784,58 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды — 477,19 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, финансируемым за счет государственного и местных бюджетов — 1187,20 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для нужд других потребителей — 1186,56 грн / Гкал.

В соответствии с порядком формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды (постановление НКРЭКУ (от 24.03.2016 № 377) стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, транспортировки и снабжения.

 

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