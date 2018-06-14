В Запорожье бродячая собака покусала ребёнка (фото)

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Запорожцев предупреждают об опасности, которая подстерегает их в самом центре города, на аллее бульвара Шевченко.
В кустах возле памятника сталевару поселилась собака со щенками. Защищая потомство, она набрасывается на прохожих и пытается укусить. Вчера, 13 июня она покусала до крови девочку, которая шла с родителями. На место происшествия вызвали «скорую помощь», врачи которой обработали рану. Однако теперь ребёнку пройти курс уколов от бешенства и антибиотиков.
«Внимание родителей нашего города! В кустах , прямо на аллее Бульвара Шевченко сегодня эта собака укусила моего ребёнка. Это может произойти и с вашими детьми! Держите их подальше от милых щенков, которые живут в кустах. Это одно сиз самых многолюдных мест нашего города! Следствие — больница, операция, и уколы от бешенства с антибиотиками.
Подскажите, — Кто из городской власти должен позаботится о проблеме бродячих собак?
Прошу также подсказать, как провести проверку этой собаки на бешенство?» — пишет отец девочки Юрий. // Vместе
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