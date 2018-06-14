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Жителя Харьковщины посадили на 6 лет за убийство

14.06.2018 15:45

Первомайский горрайонный суд приговорил 39-летнего мужчину к шести годам тюрьмы за убийство знакомого.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года в Первомайске Харьковской области.

суд

Двое друзей с самого утра распивали спиртные напитки. К вечеру им стало скучно и они решили пойти в гости к знакомой. Там между ними стался конфликт из-за старых ссор, который перерос в драку. Один из друзей повалил другого на пол и стал избивать руками и ногами. Драку размирила женщина и пригласила гостей за стол. Пострадавший продолжал оставаться на полу, а нападавший продолжил гуляния. Через несколько часов мужчина ушел, а избитый остался у женщины дома. Утром она застала его мертвым.

Эксперты выяснили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма и медицинская помощь спасла бы ему жизнь. Во время судебного заседания осужденный признал свою вину и сказал, что не хотел убивать товарища.

Прокуратура подала апелляцию и будет требовать более сурового наказания. // Криминальная Украина

 

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