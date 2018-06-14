Дзвінок «працівника банку» вартував тернополянці 1500 гривень

Черговий факт шахрайства задокументували працівники обласної поліції. Заявниця повідомила, що повірила додзвонювачу та повідомила конфіденційну інформацію. Як результат мінус 1500 гривень з електронного гаманця.

Жінка розповіла, до неї зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки «Національного банку України». Аферист увійшовши у довіру до краянки дізнався персональні дані власниці карткового рахунку. Місцева мешканка, сама того не розуміючи допомогла невідомому спустошити її електронний гаманець. Вона зрозуміла, що її ошукали, що отримала сповіщення про успішне здійснення трансакції. За допомогою звернулась до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до жителів тернопільського краю, ніколи ні за яких обставин не вірити людям, які телефонують вам на засоби зв’язку.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102». // 0352.ua