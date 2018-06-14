Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Дзвінок «працівника банку» вартував тернополянці 1500 гривень

14.06.2018 15:57

  Черговий факт шахрайства задокументували працівники обласної поліції. Заявниця повідомила, що повірила додзвонювачу та повідомила конфіденційну інформацію. Як результат мінус 1500 гривень з електронного гаманця.

Жінка розповіла, до неї зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки «Національного банку України». Аферист увійшовши у довіру до краянки дізнався персональні дані власниці карткового рахунку. Місцева мешканка, сама того не розуміючи допомогла невідомому спустошити її електронний гаманець. Вона зрозуміла, що її ошукали, що отримала сповіщення про успішне здійснення трансакції. За допомогою звернулась до правоохоронців.

шахрайство

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до жителів тернопільського краю, ніколи ні за яких обставин не вірити людям, які телефонують вам на засоби зв’язку.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102». // 0352.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...