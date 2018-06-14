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На Херсонщине мужчину убили за приставание к продавщице

14.06.2018 16:18

На одном из курортов Херсонщины убили человека за то, что он приставал к продавщице

13 июня в Железном Порту произошло убийство. Так, около 16:00 полиция прибыла по вызову. На месте правоохранители увидели лежавшего на земле человека, не подававшего признаки жизни. Прибывшие медики ему помочь не смогли. Мужчина скончался.

убийство

Оказалось, что произошла драка между тремя гражданами. Два участника находились рядом с телом.
Конфликт возник из-за того, что скончавшийся мужчина приставал к работающей неподалеку продавщице.

По словам 25-летнего жителя Голопристанского района, он ударил мужчину, тот упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной, сообщает патрульная полиция Херсонской области. // Буква

 

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