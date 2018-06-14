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Шубы, оружие и элитные духи: полиция провела обыск у серийных домушников (фото)

14.06.2018 16:39

Двое молодых парней похищали имущество из домов в Киевской области

 

 

 

 

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 24-летний ранее судимый мужчина с 23-летним знакомым проникали в частные дома в Васильковском и Киево-Святошинском районах и похищали оттуда ценное имущество хозяев.

У парней нашли оружие и похищенные вещи. Фото: kv.npu.gov.ua

Для разоблачения и задержания преступного дуэта сотрудники Управления уголовного розыска совместно с детективами Следственного управления и коллегами из Васильковской и Киево-Святошинской полиции провели комплекс оперативных комбинаций.

У парней нашли оружие и похищенные вещи. Фото: kv.npu.gov.ua

Во время санкционированных обысков в домах подозреваемых обнаружены и изъяты вещественные доказательства: ценные картины и наручные часы, нагрудные медали и ордена, ювелирные украшения, государственные номерные знаки транспортного средства, которые похитили у иностранца в Киеве в 2014 году, три пистолета, патроны, две корпуса гранат и запалы, инструменты для взлома замков, балаклавы, рукавицы, шубы, элитные духи, женские сумки, фото и видеотехнику, банковские карты и мобильные телефоны.

У парней нашли оружие и похищенные вещи. Фото: kv.npu.gov.ua

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

У парней нашли оружие и похищенные вещи. Фото: kv.npu.gov.ua

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют парней на причастность к совершению других краж, разбойных нападений и незаконного завладения автотранспортом. // Сегодня

 

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