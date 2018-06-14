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На Закарпатті за хабарництво судитимуть двох поліцейських

14.06.2018 16:53

Як інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області, виявили факт отримання правоохоронцями неправомірної вигоди від іноземця, який підозрювався в крадіжці на території краю, прокуратура Закарпатської області спільно з Управлінням внутрішньої безпеки ДВБ НПУ та відділ інспекції з особового складу поліції ГУНП УКЗ в Закарпатській області.

Прокуратура Закарпатської області спільно з Управлінням внутрішньої безпеки ДВБ НПУ та відділ інспекції з особового складу поліції Закарпаття викрили двох працівників Ужгородського відділу поліції у протиправній діяльності. Їм повідомлено про підозру, один із них звільнений у січні поточного року.

суд

Вчора, 13 червня, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення двом особам, одна з яких – діючий працівник Ужгородського відділу поліції, інша – колишній. Не зважаючи на те, що 31-річний оперуповноважений звільнився зі служби за власним бажанням у січні поточного року, поліція спільно з прокуратурою виявила факт отримання ним неправомірної вигоди у вересні 2017 року. Крім цього встановлено, що до цієї протиправної діяльності може бути причетний 29-річний працівник Ужгородського відділу поліції. Обом вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. // Рахів

 

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