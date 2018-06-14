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Прокуратура у Верховному суді відстояла повернення будівель військового комісаріату на Подолі

14.06.2018 17:20

За касаційною скаргою прокуратури міста Києва Верховним Судом прийнято рішення про повернення у власність територіальної громади столиці двох будівель – пам’ятки архітектури національного значення на вул. Петра Сагайдачного, 20/2 у Подільському районі столиці.

Зазначені будівлі площею 2,5 тис. кв. м збудовані у ХІХ сторіччі. Упродовж 60 років вони використовувались для розміщення військового комісаріату, який проводив організацію та забезпечував чергові призови на строкову військову службу громадян та мобілізацію транспортних ресурсів на території Подільського району.

Подол

У 2008 році рішенням Київради та укладеної на її підставі незаконної угоди пам’ятку передали у власність МПП «Аквадон» – підприємству, зареєстрованому на той час у м. Донецьку.

Установлено, що відчуження майна відбулось без погодження Міністерства культури України, поза приватизаційною процедурою та без проведення реконструкції об’єкту. У зв’язку з цим, прокуратура м. Києва звернулась до суду з позовом про повернення об’єкту нерухомості у власність територіальної громади столиці.

Справа розглядалась судами неодноразово. Суди першої та другої інстанцій, погоджуючись з правовою позицією прокуратури щодо незаконного вибуття майна з комунальної власності, відмовляли у задоволенні позову через строки позовної давності.

Вказані судові рішення прокуратура м. Києва оскаржила до Верховного Суду, який 13.06.2018 задовольнив касаційну скаргу прокурора та постановив повернути пам’ятку архітектури у власність територіальної громади столиці.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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