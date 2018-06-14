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В Киеве взорвался автомобиль: пострадали четыре ребенка

14.06.2018 17:29

Взрыв произошел возле детского сада в Святошинском районе столицы

Сегодня, 14 июня, на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева произошел взрыв в автомобиле. Об этом  сообщает«Главком»  с ссылкой на информацию полученную от собственных источники в правоохранительных органах. Информация о взрыве поступила в полицию в 16:41.

Инцидент произошел по адресу ул. Чернобыльская, 4. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре ребенка.  Подробности происшествия выясняются.

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Взрыв произошел возле автомобиля во дворе дома. Дети играли у двери автомобиля и осколки взрывного устройства ранили их. Сейчас малышей везут в «Охматдет». 

 

 

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