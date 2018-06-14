В Киеве взорвался автомобиль: пострадали четыре ребенка

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Взрыв произошел возле детского сада в Святошинском районе столицы
Сегодня, 14 июня, на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева произошел взрыв в автомобиле. Об этом сообщает«Главком» с ссылкой на информацию полученную от собственных источники в правоохранительных органах. Информация о взрыве поступила в полицию в 16:41.
Инцидент произошел по адресу ул. Чернобыльская, 4. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре ребенка. Подробности происшествия выясняются.
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