В Киеве взорвался автомобиль: пострадали четыре ребенка

Сегодня, 14 июня, на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева произошел взрыв в автомобиле. Об этом сообщает«Главком» с ссылкой на информацию полученную от собственных источники в правоохранительных органах. Информация о взрыве поступила в полицию в 16:41.

Инцидент произошел по адресу ул. Чернобыльская, 4. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали четыре ребенка. Подробности происшествия выясняются.

Взрыв произошел возле автомобиля во дворе дома. Дети играли у двери автомобиля и осколки взрывного устройства ранили их. Сейчас малышей везут в «Охматдет».