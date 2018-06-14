ЧМ-2018 в Петербурге: ограблены три иранца и уругваец

Приехавшие из других стран болельщики чемпионата мира по футболу продолжают попадать в криминальную хронику Петербурга. За вчерашний день, 13 июня, в полиции завели два уголовных дела.

Поздним вечером 44-летний уругваец лишился крупной суммы денег и дорогих вещей в ресторане быстрого питания на Невском проспекте. На тот момент он находился в Северной столице второй день. Увлекшись ужином, иностранец не заметил, как у него похитили тысячу долларов, 1500 евро, мобильный телефон, три билета на матчи сборной и два паспорта. Болельщик сборной Луиса Суареса обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

Иностранец с опустошенными карманами покинул Петербург, отправившись в Москву. Игра уругвайцев с Египтом состоится 15 июня в Екатеринбурге.

В тот же день в Северной столице ограбили трех иранцев, причем злоумышленники украли деньги болельщиков прямо из их номера в отеле на Литейном проспекте, 12. Болельщиков сборной "принцев Персии" обобрали на примерно тысячу долларов и 100 евро. Полицейские также возбудили дело по статье "Кража".

Накануне, 13 июня, сообщалось, что в Петербурге ограбили марокканца и китаянку,гостью из Мексики таксист заставил заплатить за проезд по Невскому проспекту шесть тысяч рублей, а французу, вероятно не согласившемуся на столь же высокую цену, водитель другого автомобиля проломил голову, сломал нос и разбил лицо. Пострадавшего поместили в реанимацию Александровской больницы.

Кроме того, в Москве 12 июня у болельщика из Китая похитили деньги и ценности. Китаец рассказал в дежурной части полиции, что в кафе "Вокруг света" на Никольской улице у него похитили рюкзак, в котором было два билета на футбол, два планшета, два телефона Samsung, а также около 30 тысяч юаней (около 300 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ, сообщал РБК со ссылкой на источник в МВД.

Отметим, за неделю до начала чемпионата мира по футболу региональные управления МВД перестали публиковать на своих сайтах новости о раскрытии преступлений и задержании подозреваемых. По информации источников сразу нескольких изданий, ведомствам дали указание не публиковать "негативные" новости. В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что такая ситуация наблюдается во всех регионах: "Работа ведется в установленном порядке, но размещаем только положительные [сообщения] ввиду особого распоряжения". // NEWSru.com