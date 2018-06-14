В аэропорту Жуляны во время посадки сел на брюхо самолет, аэропорт закрыт (фото)

Как уточнили в аэропорту, самолет, прилетевший из Антальи, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает Avianews.

«На борту находились 169 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета. На месте работает аварийно-спасательная бригада», — рассказали в Жулянах. На фотографии из аэропорта видно, что самолет лежит на брюхе.

Пользователь сети facebook Ростик Данилейко в группе «Авиация Украина» стал свидетелем происшествия.

«У меня из окна видно полосу в аэропорту имени Сикорского, Киев. Только что, своими глазами, видел, как MD80 Bravo Airways при посадке выкатился за пределы полосы, шасси не выдержали, и самолет разбился о газон. Аварийные горки (надувные трапы, прим.) выпущены. Люди эвакуируются на полосу и газон. Первые аварийные службы мчатся к месту происшествия. Все мигает желтым и синим. Я такого в жизни, тем более в этом аэропорту никогда не видел», — написал он.