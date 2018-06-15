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В Кривом Роге горноспасатель попался на крупной взятке

15.06.2018 01:21

Мужчине грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запрет занимать определенные должности

В Кривом Роге на взятке задержали горноспасателя, который за заключение договора о поставках имущества требовал 40 000 грн.

Фото: pixabay.com

Сотрудники военной прокуратуры Криворожского гарнизона совместно со Службой безопасности Украины задержали помощника начальника государственного военизированного горноспасательного отряда во время получения взятки.

Стражи порядка готовятся сообщить о подозрении в совершении преступления согласно ст. 368 УК Украины ("Получение взятки должностным лицом"). Решается вопрос о заключении горноспасателя под стражу. Мужчине грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запрет занимать определенные должности. Продолжаются следственные действия. // Сегодня

 

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