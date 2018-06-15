В Кривом Роге горноспасатель попался на крупной взятке

Мужчине грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запрет занимать определенные должности

В Кривом Роге на взятке задержали горноспасателя, который за заключение договора о поставках имущества требовал 40 000 грн.

Сотрудники военной прокуратуры Криворожского гарнизона совместно со Службой безопасности Украины задержали помощника начальника государственного военизированного горноспасательного отряда во время получения взятки.

Стражи порядка готовятся сообщить о подозрении в совершении преступления согласно ст. 368 УК Украины ("Получение взятки должностным лицом"). Решается вопрос о заключении горноспасателя под стражу. Мужчине грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запрет занимать определенные должности. Продолжаются следственные действия. // Сегодня