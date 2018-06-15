На одеському пляжі співробітники туристичної поліції затримали збоченця

72-річний чоловік кілька днів поспіль чіплявся з розмовами до малолітньої дівчинки, а під час останньої зустрічі наважився торкнутися її тіла.

Під час патрулювання пляжу «Аркадія» до велопатруля звернувся охоронець пляжу, який заявив, що бачив, як літній чоловік приставав з розмовами до дитини, яка перебувала на пляжі без супроводу дорослих. Заявник пояснив, що коли підійшов до неї, чоловік пішов геть, а дівчинка попросила допомоги.

Правоохоронцям 12-річна одеситка зізналася, що кілька днів тому до неї підійшов незнайомий дідусь, впродовж трьох днів він спілкувався з нею на непристойні теми, під час останньої зустрічі торкнувся її тіла.

За зовнішнім описом, який надав охоронець, поліцейські дуже швидко затримали підозрюваного. Під час допиту, чоловік підтвердив слова дитини.

Мати дівчинки, дізнавшись про те, що сталося, написала заяву до поліції. Наразі постраждала має пройти медичний огляд.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області