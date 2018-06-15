Чоловік поплатився життям за чергове знущання над дружиною (відео)

Не витримавши знущань зі сторони співмешканця, жінка, під час чергового рукоприкладства, схопила ніж та завдала смертельного удару своєму кривднику. Наразі її затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.

До Суворовського відділу поліції в м. Одесі надійшло повідомлення лікаря про те, що в одній з квартир по вул.Генерала Бочарова було виявлено тіло 52-річного одесита.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили на тілі померлого проникаюче ножове поранення у груди. В квартирі перебувала також співмешканка померлого, яка спочатку, злякавшись наслідків, повідомила правоохоронцям, що її чоловік прийшов додому побитий та помер від отриманих травм. Але, в ході проведення оперативно-розшукових заходів, під тиском неспростовних доказів, які безпосередньо вказували на причетність жінки до смерті чоловіка, вона зізналася, що саме вона вбила свого співмешканця.

Зі слів жінки відомо, що повернувшись з роботи після нічної зміни, її зустрів 52- річний співмешканець, який вже був на підпитку. Перевдягнувшись, жінка почала займатися домашніми справами. Чоловік став зачіпати її, бити та вимагати від жінки виконати його забаганки. Співмешканка, щоб уникнути чергового побиття, зробила все, що хотів кривдник. Після чого чоловік заспокоївся і вона пішла спати. Тоді потерпілий прослідував за дружиною та почав домагатися близькості. Відмова співмешканки обурила його та він став бити її. За ствердженнями жінки, захищаючись, вона схопила ножа та вдарила ним чоловіка в груди та втекла до ванної кімнати, де і намагалась перечекати черговий спалах гніву цивільного чоловіка. Почувши тишу, вона вийшла та, побачивши, що її чоловік, як їй здалося, спить, нічого не підозрюючи, також пішла відпочивати.

Прокинувшись, вона виявила свого співмешканця вже мертвим на підлозі біля ліжка та одразу ж викликала швидку допомогу, яка по прибуттю і констатувала факт його смерті.

Також жінка пояснила, що для її цивільного чоловіка рукоприкладство було нормою. На питання співробітника поліції, чому ж затримана не пішла від свого кривдника та не зверталася до поліції, вона пояснила, що просто боялася чергової сварки та побиття, а піти було нікуди.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину та затримали в порядку ст. 208 КПК України. Досудове слідство триває.

Домашнє насильство – це явище, яке, на жаль, є актуальним для нашого суспільства. Так з початку поточного року до поліції Одещини надійшло понад 4 тисячі заяв і повідомлень про вчинення правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. По даним зверненням дільничні офіцери поліцїї притягнули до адміністративної відповідальності більш ніж 3500 осіб за ст. 173-2 КУпАП, з яких понад 600 кривдників повторно. Як свідчить практика, близько половини сімейних-побутових конфліктів залишаються поза увагою правоохоронців, так як потерпілі не бажають, а найчастіше бояться та соромляться повідомляти про факти домашнього насильства, що згодом може призвести до фатальних наслідків. Домашнє насильство – це не внутрішньосімейна справа чи особливості родинного спілкування. Це протиправні дії, яким немає виправдання та про які не можна мовчати.

Суворовський відділ поліції в м.Одесі