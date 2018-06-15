В США представили резолюцию о нарушениях Россией религиозных свобод на Донбассе и в Крыму

Согласно тексту резолюции, Трампа призывают отказывать в американской визе причастным к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

В Сенате США представили резолюцию, согласно которой на Россию возлагается ответственность за нарушение религиозных свобод в аннексированном Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщили в посольстве Украины в США на странице в Facebook.

Отмечается, что проект резолюции представила группа сенаторов во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Викером.

"Как, в частности, отмечается в резолюции, учитывая, что власти Российской Федерации осуществили вторжение в украинский Крым и насильно и незаконно его оккупировали, они обязаны в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевским конвенциям, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории", - говорится в сообщении посольства.

Согласно тексту резолюции, Россия несет ответственность за нарушения религиозных свобод в Крыму и на Донбассе. Также в резолюции подчеркивается, что в Крыму уже были случаи похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульман из числа крымских татар, прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви и христиан-протестантов.

Также в резолюции говорится об аналогичной ответственности России за преступления на территории ОРДЛО.

"В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживания собственности в отношении иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины", - добавили в посольстве Украины в США.

Напомним, 31 августа 2017 года российские силовики ворвались в помещение главного храма УПЦ КП в Симферополе, применили силу в отношении архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента. Российские силовики вынесли иконы и имущество из храма.

В апреле текущего года УПЦ КП обратилась в ООН из-за притеснений на оккупированной части Донбасса. // 112.ua