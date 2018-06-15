Правоохоронці викрили в Одесі організовану злочинну групу фальшивомонетників

Злочинна група складалася з п’яти осіб. Спецоперація із їх затримання відбулася сьогодні, 14 червня. Підозрюваним вже оголошено про підозру.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з працівниками Служби безпеки України, за процесуального керівництва прокуратури, знешкодили організоване злочинне угруповання, яке займалося придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої валюти.

Правоохоронці встановили, що зловмисники збували підроблені купюри за ціною, що становила 30-40% від їх номіналу. Серед підробок були банкноти як української, так і іноземної валюти. До складу групи входило п’ять осіб, троє з яких – громадяни однієї із держав Кавказького регіону. При цьому організатор злочинної групи керував діями спільників, перебуваючи в місцях обмеження волі.

Слідчі Національної поліції під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументували систематичні факти збуту підроблених банкнот.

Сьогодні, 14 червня, під час проведення спецоперації, учасників злочинної групи було затримано. Затримання відбулося під час спроби зловмисників продати черговий «транш» підроблених коштів у розмірі 9 тисяч євро.

Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент комунікації

Національної поліції України