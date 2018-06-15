США угрожают «жесткими мерами» из-за наступления сирийской армии

В сообщении, которое распространило МИД США, указывается, что сирийская правительственная армия нарушает соглашение о зонах деэскалации. Там предупредили, что Соединенные Штаты “примут жесткие меры” в случае, если войска президента Башара Асада начнут наступление на юго-западе страны, сообщает агентство Reuters.

В Госдепе призвали Россию как участника соглашения о зонах деэскалации, повлиять на сирийское правительство и не допустить дальнейшего расширения зоны конфликта.

Зона деэскалации на юго-западе Сирии распространяется на территории, граничащие с Иорданией, а также примыкают к Голанским высотам, оккупированным Израилем.

Как сообщает иранское агентство Fars, в последние дни в провинции Дараа на юге Сирии вспыхнули ожесточенные бои между правительственной армией и отрядами мятежников. Против войск Башара Асада там действуют подразделения, входящие в состав так называемой “свободной сирийской армии”.

Напомним, Сирия не будет объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом, как передало агентство SANA, заявил в среду в интервью иранскому телеканалу Al Alam президент республики Башар Асад. // УНН