Взрыв авто с детьми в Киеве: владелец машины задержан в Ровенской области

Владелец Волги, которая взорвалась в одном из районов Киева, задержан в Ровенской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области", - написал глава МВД в своем Facebook, комментируя инцидент.

По его словам, владелец авто мог установить взрывчатку-ловушку как ответ на предыдущую кражу инструментов из машины.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик в тяжелом состоянии. Ему сделали многочасовую операцию. Он до сих пор в коме, врачи пытаются спасти мальчику зрение, ведь осколки попали в оба глаза.

Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести. // НВ