Под Киевом пьяный водитель на BMW разнес остановку и несколько автомобилей (видео)

Под Киевом, в городе Ирпень, автомобиль BMW на высокой скорости влетел в остановку.

Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

«Водитель „немца“ не справился с управлением, сначала врезался в остановку, потом снес билборд, в котором оставил заднюю часть авто, после чего „вылетел“ на стоянку, ударил Smart, задел Ford Mondeo и остановился за микроавтобусом. Пострадал водитель автомобиля BMW. Предварительно, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никого не убил», — говорится в сообщении.

Как говорят очевидцы, спидометр автомобиля BMW застыл на отметке 145 км/ч. // «ФАКТЫ»