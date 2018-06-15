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Под Киевом пьяный водитель на BMW разнес остановку и несколько автомобилей (видео)

15.06.2018 10:05

  Под Киевом, в городе Ирпень, автомобиль BMW на высокой скорости влетел в остановку.

Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

dtp.kiev.ua.

«Водитель „немца“ не справился с управлением, сначала врезался в остановку, потом снес билборд, в котором оставил заднюю часть авто, после чего „вылетел“ на стоянку, ударил Smart, задел Ford Mondeo и остановился за микроавтобусом. Пострадал водитель автомобиля BMW. Предварительно, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никого не убил», — говорится в сообщении. 

dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua.

Как говорят очевидцы, спидометр автомобиля BMW застыл на отметке 145 км/ч. // «ФАКТЫ»

 

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